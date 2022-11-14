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ВСУ вошли в еще одно село в Херсонской области

Фото: ВСУ вошли в еще одно село в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные подняли национальный флаг в селе Музыковка Херсонского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 59 отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка в Facebook.

""Наконец-то и мы свободны!" - жители Музыковки. Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сняли очередной "аквафреш" и освободили еще одно село в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ преуспели при освобождении Херсона, в частности, благодаря использованию ракетных систем HIMARS.

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Херсонская областьВСУВойна России против Украины