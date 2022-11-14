Били из HIMARS, пока россияне не сдались. В ISW объяснили успех ВСУ при освобождении Херсона

В тексте говорится, что боеприпасы HIMARS не подходят для разрушения мостов из-за небольшого размера боеголовок. Но ВСУ обошли это ограничение, нанося многочисленные удары по одним и тем же объектам - Антоновскому мосту и дороге через Каховскую ГЭС. Таким образом, им удалось разрушить там проезжую часть.

"ВСУ продолжали наносить удары по мостам, пока россияне пытались их отремонтировать, уничтожая ремонтное оборудование, а также по дороге, пока россияне наконец-то не сдались. Затем россияне попытались построить понтонный мост под Антоновским мостом в качестве смягчения последствий, но ВСУ атаковали и его", - отмечают в ISW.

Все что осталось у россиян - баржи, но украинские военные продолжали наносить удары и по ним. Это привело к тому, что 20-тысячный российский механизированный отряд на правом берегу Днепра не получал достаточного снабжения, а затем - к бегству оккупантов с позиций.

Также в публикации говорится, что украинские военные продолжают контрнаступление в направлении Кременная-Сватово, а также продолжают закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области. Россияне продолжают наступать на направлениях Бахмут, Авдеевка и Угледар. Российское минобороны заявило, что они захватили Майорск, расположенный к юго-востоку от Бахмута.

Кроме этого, россияне продолжили обстреливать прифронтовые населенные пункты в Запорожской и Днепропетровской областях, а по Запорожью ударили ракетой "Искандер".

ISW также сообщает, что российские войска концентрируют силы в Мариуполе и Мелитополе - в последнем городе оккупационная "власть" насильственно мобилизует мужчин и заставляет их рыть окопы и строить оборонительные укрепления.