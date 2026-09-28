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ВСУ удерживают позиции на Курщине, Россия не смогла их вернуть, - ДШВ

20:21 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Командующий 8 корпусом Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Волошин (facebook.com/uaairborne)

Оккупанты уже не пытаются выбить ВСУ со своей территории на Курщине. Им слишком дорого стоили подобные попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего 8 корпусом Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадного генерала Дмитрия Волошина в интервью BBC.

ВСУ контролируют отдельные территории в Курщине

Вооруженные Силы Украины удерживают некоторые позиции в Курской области России, говорит Волошин.

Он заявил, что это небольшие отдельные участки.

"Это район населенного пункта Новый путь, например, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и лесной массив рядом", - говорит Волошин.

Командующий отметил, что около года назад россияне агрессивно хотели выбить оттуда ВСУ.

"Но большим количеством оставили там свой личный состав и отказались от этой задачи. Мы, конечно, тоже дальше не двигались, потому что у нас есть свои проблемы, с которыми нужно разбираться", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию ко второй годовщине Курской операции Сил обороны Украины.

Они дискредитируют Силы обороны Украины и распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.

Кроме того, в 2025 году тогдашний Главнокомандующий ВСУ Александр отметил, что Курская операция была ответом на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины.

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