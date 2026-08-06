ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия развернула кампанию дезинформации насчет Курской операции Украины

17:38 06.08.2026 Чт
2 мин
Страна-агрессор цинично пытается переписать историю
aimg Елена Бджола
Россия развернула кампанию дезинформации насчет Курской операции Украины Фото: Курская область России (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию ко второй годовщине Курской операции Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Россия распространяет ложь о Курской операции

Россияне дискредитируют Силы обороны Украины и распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.

Z-каналы нагло рассказывают о:

  • "героических боях" российской армии, длившихся девять месяцев;
  • ее "невероятном мужестве" в противостоянии со "значительно превосходящими силами противника".

"В то же время эти нарративы противоречат информационному поведению самих пропагандистов в августе 2024 года. В начале операции большинство из них фактически умалчивало события", - пишет ЦПД.

Пропагандисты обвиняют Силы обороны Украины

Параллельно российская пропаганда активизировала кампанию по обвинению украинских военных в якобы терроре против мирного населения Курщине.

"Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 жителей региона остается неизвестной. В то же время никаких верифицированных доказательств российская сторона не предоставляет", - отметили в ЦПД.

Цели манипулятивных нарративов:

  • стремятся сформировать искаженное восприятие событий,
  • героизировать агрессивную войну России против Украины

Однако пропаганда РФ традиционно умалчивает, что именно Украина и ее граждане уже пятый год подряд подвергаются ежедневному российскому террору, говорят в ЦПД.

Ранее РБК-Украина писало, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы продаже Украиной оружия и ударных дронов итальянской мафии.

Также пропаганда РФ распространяет фейковую информацию о якобы наборе студентов в Силы беспилотных систем в одном из заведений высшего образования Киева. На самом деле ни один украинский вуз такой кампании не проводит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear