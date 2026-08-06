Россия развернула кампанию дезинформации насчет Курской операции Украины
Российские пропагандисты распространяют дезинформацию ко второй годовщине Курской операции Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.
Россия распространяет ложь о Курской операции
Россияне дискредитируют Силы обороны Украины и распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.
Z-каналы нагло рассказывают о:
- "героических боях" российской армии, длившихся девять месяцев;
- ее "невероятном мужестве" в противостоянии со "значительно превосходящими силами противника".
"В то же время эти нарративы противоречат информационному поведению самих пропагандистов в августе 2024 года. В начале операции большинство из них фактически умалчивало события", - пишет ЦПД.
Пропагандисты обвиняют Силы обороны Украины
Параллельно российская пропаганда активизировала кампанию по обвинению украинских военных в якобы терроре против мирного населения Курщине.
"Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 жителей региона остается неизвестной. В то же время никаких верифицированных доказательств российская сторона не предоставляет", - отметили в ЦПД.
Цели манипулятивных нарративов:
- стремятся сформировать искаженное восприятие событий,
- героизировать агрессивную войну России против Украины
Однако пропаганда РФ традиционно умалчивает, что именно Украина и ее граждане уже пятый год подряд подвергаются ежедневному российскому террору, говорят в ЦПД.
Ранее РБК-Украина писало, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы продаже Украиной оружия и ударных дронов итальянской мафии.
Также пропаганда РФ распространяет фейковую информацию о якобы наборе студентов в Силы беспилотных систем в одном из заведений высшего образования Киева. На самом деле ни один украинский вуз такой кампании не проводит.