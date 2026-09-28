ЗСУ утримують позиції на Курщині, Росія не змогла їх повернути, - ДШВ

ЗСУ контролюють окремі території на Курщині

Збройні Сили України утримують деякі позиції в Курській області Росії, каже Волошин.

Він заявив, що це невеликі окремі ділянки.

"Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдєльський і лісовий масив поряд", - каже Волошин.

Командувач зауважив, що приблизно рік тому росіяни агресивно хотіли вибити звідти ЗСУ.

"Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цієї задачі. Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що російські пропагандисти поширюють дезінформацію до другої річниці Курської операції Сил оборони України.

Вони дискредитують Сили оборони України та поширюють безпідставні звинувачення у злочинах проти цивільного населення.