Плацдарм ВСУ в Крынках. Путин оправдал отступление РФ необходимостью "скрыться в посадках"

Российскому диктатору Владимиру Путину на итоговой пресс-конференции пришлось прокомментировать плацдарм Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонской области. По его словам, в районе Крынок наша армия контролирует якобы всего лишь полосу шириной 300 метров, а его войска несут только санитарные потери.

РБК-Украина приводит слова Путина о плацдарме в Крынках, а также информацию о том, что там происходит на самом деле.

Как появился плацдарм. Версия Путина и что происходит на самом деле

На левом берегу Днепра в Херсонской области почти два месяца продолжается операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на относительно небольшие размеры плацдарма и его беспрерывные бомбардировки российской авиацией, оккупанты до сих пор не могут перехватить инициативу.

По мнению Путина, украинские силы якобы только пытаются прорваться на левый берег и обеспечить движение в направлении села Крынки.

"ВСУ сосредоточили удары артиллерии по очень узкому участку левого берега. Ну, для того, чтобы сохранить ребят наших, не подвергать их излишнему риску и не нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров в лесопосадки. Они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь", - объяснил Путин.

Таким образом, по его словам, украинские бойцы зашли на участок в 1200 метров в длину и 300 метров в ширину.

"Я даже не знаю, зачем они это делают… Ведь для того, чтобы подать личный состав… там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже… Используют только лодки, но они же под огнем артиллерии и других средств поражения", - добавил диктатор.

Отметим, судя по картам проекта DeepState, "серая зона" на левобережье Херсонской области протянулась от оккупированной Голой Пристани до села Корсунка, и на полосе в около 55 км есть не менее трех плацдармов. Что касается плацдарма в Крынках, то здесь ширина местами превышает 2 км, а "серая зона" зашла в село вплоть до дороги через село на Корсунку и Казачьи Лагеря.

Фото: украинский плацдарм в районе Крынок (deepstatemap.live)

Расширение левобережного плацдарма началось еще в октябре. Сначала украинские бойцы добрались до Песчановки, затем продвинулись до Казачьих Лагерей и Крынок. Второй месяц подряд морская пехота сдерживает вражеские попытки вернуть утраченные позиции.

По данным американского Института изучения войны (ISW), в районе Крынок находится несколько сотен украинских морпехов. На этой неделе удалось переправить еще до 50 бойцов.

"Потери только санитарные". Но у россиян как минимум минус дивизия ВДВ

На пресс-конференции Путин решил рассказать только о санитарных потерях российской армии в Крынках.

"Два-три назад было 6 человек раненых. У противника десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав", ­­­– цинично заявил он.

Эти цифры, мягко говоря, далеки от реальности. По данным британской разведки, в районе Крынок была разбита только что сформированная 104-я воздушно-десантная дивизия. Ее присоединили к группировке войск "Днепр", и она понесла тяжелейшие потери "в дебюте", не достигнув поставленных целей. После этого российские "военкоры" начали призывать командующего группировки "Днепр" Михаила Теплинского уйти в отставку.

О высокой интенсивности украинских ударов говорят и сами "Z"-паблики, а также жалуются на эффективность FPV-дронов, которые уничтожают большое количество российской техники в районе Крынок и других населенных пунктов в прибрежной зоне. Украинские Telegram-каналы тоже постоянно публикуют результаты работы операторов БПЛА. Только возле Крынок за последние несколько недель появилось целое "кладбище" из порядка сотни единиц бронетехники.

Почему Украина не наводит мосты через Днепр?

"Их (украинских военных, - ред.) просто выбивают. Можно навести, конечно, там мосты, понтоны, но не наводят, потому что понимание есть, что все пристреляно, и они будут уничтожено", - заявил Путин.

Кроме того, не исключено, что он начинает готовить россиян к тому, что украинские силы не только не смогут выбить на правый берег, но к тому, что плацдарм будет расширяться.

"Я где-то какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба, - ред.) сказал: не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они подавали туда личный состав. К сожалению, такова логика вооруженной борьбы… Тем не менее, и министр, и НГШ сказали, что будут постепенно сужать это пространство свободы, это и происходит, к этому все идет", - сказал диктатор.

При этом, согласно аналитическим отчетам, ни на одном из участков украинские плацдармы существенно не сузились. И в принципе "серая зона" от Голой Пристани до Корсунки стабильна на протяжении нескольких недель.

Хотя и говорить о том, что ВСУ окончательно закрепились на левом берегу, тоже приходится. Как рассказал РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев, это станет возможным, когда наведут понтонно-мостовые переправы через Днепр. В инженерном плане задача сложная, поскольку расстояние между берегами достигает 1000 метров. И чтобы обезопасить переправу от вражеской артиллерии, необходимо расширить плацдарм в глубь километров на 25.

"Сейчас наибольшая дальность, на которую мы продвинулись, это 8 километров. Чтобы идти вперед, нам нужна бронетехника, танки и артиллерия. Чтобы их переместить нужна переправа через Днепр, а чтобы ее навести, нужно продвинуться вперед. Получается замкнутый круг, и ответа я пока не вижу", - отметил он.