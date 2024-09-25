ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.

Как объясняют в ВСУ, решения были приняты, в том числе, с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не сообщаются.

"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника в оценке наших ресурсов и планов", - добавляют в Сухопутных войсках. .

При этом в ВСУ напоминают, что каждый гражданин от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску.