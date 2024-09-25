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ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев: что известно

Украина , Среда 25 сентября 2024 11:45
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ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев: что известно Фото: ВСУ уточнили правила мобилизации для некоторых украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило правила мобилизации некоторых категорий украинцев. Решения были доведены до воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий", - говорится в сообщении.

Как объясняют в ВСУ, решения были приняты, в том числе, с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений не сообщаются.

"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника в оценке наших ресурсов и планов", - добавляют в Сухопутных войсках. .

При этом в ВСУ напоминают, что каждый гражданин от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску.

Запрет на мобилизацию ограничено пригодных

Напомним, в начале сентября 2024 года Верховная Рада сделала шаг для запрета мобилизации ограничено пригодных в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Позже Комитет ВРУ по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

На прошлой неделе нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Сухопутные войска издали директиву о запрете мобилизации ограничено пригодных мужчин. У документа гриф секретно.

Гончаренко 23 сентября также заявил, что в Украине прекратили мобилизацию ограничено пригодных до 25 лет.

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