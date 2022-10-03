ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях: актуальные карты боев

Согласно данным портала, украинские войска смогли взять под контроль населенный пункт Шийковка в Харьковской области. Таким образом наши бойцы вплотную подошли к Боровой с восточного фланга.

Также портал подтверждает освобождение села Михайловка на Херсонском направлении. Ранее мы писали, что там ВСУ установили флаг Украины.

Карта от британской разведки

Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий на 3 октября. Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины осуществляют наступательные операции на пяти направлениях, три из которых в Херсонской области. Также в британии подтвержают успех ВСУ на Донбассе.

Что касается российских военных, то их активность заметна лишь в районе Бахмута. На остальных участках фронта оккупанты стоят в глухой обороне, либо пытаются отбить атаки украинских военных.