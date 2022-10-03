ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях: актуальные карты боев

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции на южном направлении и на Донбассе. Успехи ВСУ заметны в Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.
Согласно данным портала, украинские войска смогли взять под контроль населенный пункт Шийковка в Харьковской области. Таким образом наши бойцы вплотную подошли к Боровой с восточного фланга.
Также портал подтверждает освобождение села Михайловка на Херсонском направлении. Ранее мы писали, что там ВСУ установили флаг Украины.
Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий на 3 октября. Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины осуществляют наступательные операции на пяти направлениях, три из которых в Херсонской области. Также в британии подтвержают успех ВСУ на Донбассе.
Что касается российских военных, то их активность заметна лишь в районе Бахмута. На остальных участках фронта оккупанты стоят в глухой обороне, либо пытаются отбить атаки украинских военных.
Напомним, ранее украинские военные показали, как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц.
Как известно, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенные пунктов Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.
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