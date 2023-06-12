ВСУ успешно продвигаются в Донецком и Запорожском направлениях: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

11 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск вблизи Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер заявил, что российские войска ведут тяжелые бои вблизи населенного пункта.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Веселого (30 км к югу от Кременной). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска обстреляли украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Мовчаново Харьковской области (11 км северо-восточнее Купянска) и Торского Донецкой области (14 км западнее Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские и русские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 11 июня. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), и что подразделения российского спецназа пытаются отбросить украинские силы с позиций вблизи Клищиевки.

"Военкор" заявил, что российские силы отразили две украинские атаки в направлении Соледар-Бахмут. Он утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российскую наземную атаку вблизи Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки) по состоянию на 11 июня.

Министерство обороны России утверждает, что российские войска отбили восемь украинских наземных атак вблизи Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки), Красногоровки (8 км севернее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки ( юго-западная окраина Донецка).

Российский источник утверждал, что 10 июня украинские войска осуществили контратаки вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачную наземную атаку вблизи Северного 11 июня.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки. На опубликованных 11 июня кадрах видно, что российский 10-й танковый полк (3-й армейский корпус, Западный военный округ) продолжает действовать вблизи Авдеевки.

"Южная ось"

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что украинские силы освободили Нескучное (непосредственно к югу от Великой Новоселки) и Благодатное (5 км к югу от Великой Новоселки).

Российский военный блоггер заявил, что украинские войска уволили Нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения "Каскад" (формирование так называемой "ДНР") отступил во избежание оцепления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 11 июня сообщила, что украинские войска освободили Макаровку (7 км к югу от Великой Новоселки) - населенный пункт к югу от российских позиций в Нескучном и Благодатном. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска отступили из Сторожевого (3 км к югу от Великой Новоселки), а украинские силы продвинулись дальше к северной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские силы заняли позиции в Левадном (18 км юго-западнее Великой Новоселки) и продвинулись в районе Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский "военкор" утверждал, что украинские войска разрушили дамбу на реке Мокри Ялы вблизи Ключевого (18 км к югу от Великой Новоселки), однако визуального подтверждения повреждения дамбы пока нет.

Он также утверждал, что подразделения 336-й гвардейской отдельной морской пехотной бригады нанесли удар по колонне украинской техники вблизи Ключевого. Российские источники утверждали, что на западе Донецкой области действуют подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия) и 36-й общевойсковой армии (обе Восточного военного округа).

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 11 июня. Российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как украинские силы захватывают Лобково (24 км к юго-западу от Орехова) и Пятихатки (23 км к юго-западу от Орехова).

Другие российские "военкоры" утверждали, что в Лобковом, которое находится в "серой зоне", продолжаются бои. На опубликованных 11 июня кадрах с геолокацией видны действовавшие возле Лобкового элементы 429-го отдельного мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южного военного округа).

Российские источники утверждали, что на Ореховском направлении действует добровольческий батальон "БАРС-3" (входит в состав добровольческой ударной бригады "Царские волки"). На западе Запорожской области вместе с 429 мотострелковым полком действуют североосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания". Подразделения 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия), вероятно, также действуют вблизи Роботиного (13 км к югу от Орхова).

Российские военные блоггеры заявили, что сильный дождь на фронте в Запорожской области может помешать украинским операциям. Один из них утверждал, что тяжелые западные танки и бронемашины, а также советские танки Т-72 попадут в грязь от дождя, что облегчит российским войскам нацеливание на украинские комплекты.

Другой "военкор" утверждал, что украинские силы вряд ли продвинутся после сильных дождей, что даст время (один военный блоггер предположил около 48 часов) для российских войск, чтобы опрокинуть резервы в районы боевых действий.

Продолжающаяся угроза Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России вынудила Украину перевести последний реактор ЗАЭС из горячего режима остановки на холодный. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины обязала НАЭК "Энергоатом" 9 июня перевести реактор №5, последний реактор ЗАЭС в горячем режиме остановки, на холодную остановку.

Госатомрегулирование назвало необходимостью остановку реактора №5 разрушения дамбы Каховской ГЭС, продолжение российских обстрелов ЗАЭС и деградацию системы аварийного реагирования на ЗАЭС. Ранее ISW сообщал о персонале ЗАЭС, который переводит реакторы с нормальной работы на горячую, а затем холодную остановку в ответ на то, что российские силы угрожают ЗАЭС.

Ситуация на фронте 11 июня

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

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