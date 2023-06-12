ЗСУ успішно просуваються на Донецькому та Запорізькому напрямках: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

11 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер заявив, що російські війська ведуть важкі бої поблизу населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної). Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська обстріляли українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Мовчанового Харківської області (11 км на північний схід від Куп’янська) та Торського Донецької області (14 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута 11 червня. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і що підрозділи російського спецназу намагаються відкинути українські сили з позицій поблизу Кліщіївки.

"Воєнкор" заявив, що російські сили відбили дві українські атаки на напрямку Соледар-Бахмут. Він стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську наземну атаку поблизу Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) станом на 11 червня.

Міністерство оборони Росії стверджує, що російські війська відбили вісім українських наземних атак поблизу Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Мар’їнки (південно-західна околиця Донецька).

Російське джерело стверджувало, що 10 червня українські війська здійснили контратаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку поблизу Сіверного 11 червня.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На опублікованих 11 червня кадрах видно, що російський 10-й танковий полк (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) продовжує діяти поблизу Авдіївки.

"Південна вісь"

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів станом на 11 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що українські сили звільнили Нескучне (безпосередньо на південь від Великої Новосілки) і Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер заявив, що українські війська звільнили Нескучне та Благодатне без бою, а особовий склад оперативно-бойового тактичного з’єднання "Каскад" (формування так званої "ДНР") відступив, щоб уникнути оточення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 11 червня повідомила, що українські війська звільнили Макарівку (7 км на південь від Великої Новосілки) - населений пункт на південь від російських позицій у Нескучному та Благодатному. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська відступили зі Сторожевого (3 км на південь від Великої Новосілки), а українські сили просунулися далі до північної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили зайняли позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки) і просунулися в районі Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська зруйнували дамбу на річці Мокрі Яли поблизу Ключового (18 км на південь від Великої Новосілки), однак візуального підтвердження пошкодження дамби наразі немає.

Він також стверджував, що підрозділи 336-ї гвардійської окремої морської піхотної бригади завдали удару по колоні української техніки поблизу Ключового. Російські джерела стверджували, що на заході Донецької області діють підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія) і 36-ї загальновійськової армії (обидві Східного військового округу).

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області 11 червня. Російський військовий блогер опублікував кадри, на яких нібито видно, як українські сили захоплюють Лобкове (24 км на південний захід від Оріхова) і П’ятихатки (23 км на південний захід від Оріхова).

Інші російські "воєнкори" стверджували, що в Лобковому, яке знаходиться в "сірій зоні", тривають бої. На опублікованих 11 червня кадрах із геолокацією видно елементи 429-го окремого мотострілецького полку (19-та мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південного військового округу), що діяла біля Лобкового.

Російські джерела стверджували, що на оріхівському напрямку діє добровольчий батальйон "БАРС-3" (входить до складу добровольчої ударної бригади "Царські вовки"). На заході Запорізької області разом із 429-м мотострілецьким полком діють північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія". Підрозділи 71-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія), ймовірно, також діють поблизу Роботиного (13 км на південь від Орхова).

Російські військові блогери заявили, що сильний дощ на фронті в Запорізькій області може завадити українським операціям. Один з них стверджував, що важкі західні танки та бронемашини, а також радянські танки Т-72 потраплять у багнюку від дощу, що полегшить російським військам націлювання на українські комплекти.

Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили навряд чи просунуться після сильних дощів, що дасть час (один військовий блогер припустив близько 48 годин) для російських військ, щоб перекинути резерви в райони бойових дій.

Триваюча загроза Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з боку Росії змусила Україну перевести останній реактор ЗАЕС з гарячого режиму зупинки на холодний. Державна інспекція ядерного регулювання України зобов’язала НАЕК "Енергоатом" 9 червня перевести реактор №5, останній реактор ЗАЕС у гарячому режимі зупинки, на холодну зупинку.

Держатомрегулювання назвало необхідністю зупинку реактора №5 руйнування дамби Каховської ГЕС, продовження російського обстрілу ЗАЕС і деградацію системи аварійного реагування на ЗАЕС. Раніше ISW повідомляв щодо персоналу ЗАЕС, який переводить реактори з нормальної роботи на гарячу, а потім холодну зупинку у відповідь на те, що російські сили загрожують ЗАЕС.

Ситуація на фронті 11 червня

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

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