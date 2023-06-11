Ситуация на фронте сегодня 11 июня

Российские войска сосредотачивают свои усилия на четырех направлениях в Донбассе. В течение суток там произошло 19 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook .

Российские атаки

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed-131/136. Всего, в течение суток, враг нанес 25 авиационных ударов. Также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка и Торское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районе Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел, там же нанес авиационные удары. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 вражеских атак в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Благодатное и Нескучное Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы, в частности, населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Очаков Николаевской области.

Чрезвычайные ситуации

В последнее время, среди мобилизованного личного состава противника отмечаются подавленное настроение из-за непонимания задач и целей так называемой "специальной военной операции". Также на моральное состояние российских оккупантов влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям и пребывания в составе вооруженных сил.

Российская Федерация, в развязанной ею войне, продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск.

Оборонной промышленности РФ сказываются международные санкции. По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства, запрещены к использованию из-за их самодетонации. К тому же, отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

Потери россиян

Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию противника.