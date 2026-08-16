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ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом

12:47 16.08.2026 Вс
2 мин
Продукция предприятия напрямую задействована в обеспечении армии РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили завод по производству твердого ракетного топлива под Ростовом (Getty Images)

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На территории объекта зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.

"Комбинат Каменский" - предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Продукция компании конкретно задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Также, по результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.

Кроме того, подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске.

Последние удары ВСУ по России

Напомним, в ночь на 16 августа украинские ВМС поразили стартовые позиции и место дислокации российского "Бастиона" в оккупированном Крыму.

Кроме "Бастиона", украинские военные поразили железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области.

Оккупанты используют его для военной логистики и перемещения личного состава.

Также под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов русских войск в Карловке Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины этой ночьюпоразили логистический хаб Wildberries в Коледино Московской области украинскими дронами FP-1.

Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.

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