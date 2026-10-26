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ВСУ поразили завод "Энергия" в Ельце, производящий батареи для российских ракет

13:56 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником (Getty Images)

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Энергия" в российском городе Елец Липецкой области. После поражения одного из производственных цехов на территории предприятия возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, атаки были совершены 25 октября и в ночь на 26 октября.

Под удар попал цех, где производятся элементы питания для российского вооружения. На территории завода после атаки вспыхнул пожар.

Предприятие "Энергия" имеет немаловажное значение для российского военно-промышленного комплекса. По информации Генштаба, он является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб в России.

Кроме того, завод производит элементы питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Поражение производственного цеха может осложнить обеспечение русской армии батареями, необходимыми для использования ракет, управляемых авиабомб и другого вооружения.

Генштаб подтвердил предварительные поражения

Генеральный штаб также сообщил о результатах проверки последствий предварительных атак на объекты российского военно-промышленного комплекса.

В частности, подтверждено уничтожение основного цеха производства микросхем на предприятии "Протон-Электротекс" в Орел Орловской области РФ. Удар по нему произошел 23 октября. Также повреждено здание и серверы предприятия.

По данным Генштаба, поражение этого объекта усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми российские войска атакуют украинские города.

Еще одним объектом, пораженным 23 октября, явилось место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка. Там повреждены три здания, предназначенные для подготовки и снаряжения БПЛА, а также один пусковой рельс.

Кроме того, Генштаб подтвердил повреждение комбината "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. Удар по предприятию был нанесен 24 октября. В результате атаки поврежден технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и одна установка ректификации.

Эти повреждения, по оценке Генштаба, влияют на производственную цепь изготовления жесткого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Напомним, вечером 24 октября украинские военные атаковали российский Омск с помощью дронов FP-1. Целью стал завод "Омский каучук" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Кроме того, 25 октября Силы обороны Украины поразили российские РЛС в Белгородской области, командные пункты в Запорожье и Херсонской области, а также места скопления оккупантов на Донетчине и Запорожье.

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