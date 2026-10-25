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Украинские военные атаковали российские РЛС и пункты управления оккупантов

11:45 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Украинские военные атаковали российские РЛС и пункты управления оккупантов Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
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Силы обороны Украины поразили российские РЛС в Белгородской области, а также пункты управления и места сосредоточения войск противника по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны атаковали радиолокационные станции российской армии в районах населенных пунктов Гостищево и Курганной Белгородской области РФ.

Радиолокационные станции используют для обнаружения воздушных целей и наблюдения за воздушным пространством. Их поражение может ослабить возможности русских войск контролировать соответствующие участки.

В Генштабе отметили, что подобные удары создают пробелы в радиолокационном поле противника. Это также расширяет возможности сил обороны Украины применять беспилотные системы на разных уровнях.

Под ударом оказались командные пункты

Кроме радиолокационных станций, украинские военные поразили объекты, используемые российской армией для управления подразделениями.

В частности, под удар попал пункт управления российских окупантов в районе Тарасовки Запорожской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт противника вблизи Голой Пристани Херсонской области.

Такие объекты обеспечивают передачу команд и координацию действий военных. Их поражение может нарушить управление русскими войсками и усложнить взаимодействие меж подразделениями конкретно на поле боя.

Где атаковали скопления российских военных

Еще одной целью украинских подразделений стали места сосредоточения живой силы противника.

В Донецкой области удары нанесли в районах Николаевки и Новоукраинки. В Запорожье под поражение попали места сосредоточения российских военных вблизи Бердянска, Охримовки и Тарасовки.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по ключевым военным целям противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, в ночь на 24 октября ВСУ поразили два предприятия российского ВПК - "Протон-Электротекс" в Орле и "Тольяттикаучук" в Самарской области.

Первое производит компоненты для российских ракет, а продукция второй используется, в частности, для изготовления твердого ракетного топлива.

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