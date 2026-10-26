ЗСУ уразили завод "Енергія" в Єльці, який виробляє батареї для російських ракет

За даними Генштабу, атаки були здійснені 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня.

Під удар потрапив цех, де виготовляють елементи живлення для російського озброєння. На території заводу після атаки спалахнула пожежа.

Підприємство "Енергія" має важливе значення для російського військово-промислового комплексу. За інформацією Генштабу, воно є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб у Росії.

Крім того, завод виготовляє елементи живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та крилатих ракет морського базування.

Ураження виробничого цеху може ускладнити забезпечення російської армії батареями, необхідними для використання ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

Генштаб підтвердив попередні ураження

Генеральний штаб також повідомив про результати перевірки наслідків попередніх атак на об'єкти російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем на підприємстві "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ. Удар по ньому відбувся 23 жовтня. Також пошкоджено будівлю та сервери підприємства.

За даними Генштабу, ураження цього об'єкта ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими російські війська атакують українські міста.

Ще одним об'єктом, ураженим 23 жовтня, стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Там пошкоджено три будівлі, призначені для підготовки та спорядження БПЛА, а також одну пускову рейку.

Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження комбінату "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Удару по підприємству завдали 24 жовтня. Унаслідок атаки пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.

Ці пошкодження, за оцінкою Генштабу, впливають на виробничий ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.