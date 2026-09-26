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Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае

10:42 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
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В Краснодарском крае РФ в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ. После удара на территории предприятия был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар", - говорится в сообщении.

Что известно об Ильском НПЗ

Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн. тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает нефтяное сырье, производит и отгружает нефтепродукты.

По данным Генштаба, продукция завода используется в частности для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

В Генеральном штабе отметили, что поражение таких объектов направлено на понижение военно-экономического потенциала России.

Там также подчеркнули, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, Ильский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. В частности, в августе по предприятию нанесли удар, после чего там вспыхнул пожар. Тогда же под атакой оказался и Сызранский НПЗ.

Еще один удар по Ильскому НПЗ произошел в ночь на 10 июля. В общем, предприятие уже неоднократно атаковали в течение последних месяцев.

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