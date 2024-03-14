В РФ заявили о ракетном ударе по полигону оккупантов в Луганской области

Десять российских военных погибли из-за, якобы, ракетной атаки на полигон во временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АSTRA .

"Три неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта" - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в результате атаки погибли как минимум 10 военнослужащих.

"Точное количество погибших и раненых неизвестно", - констатирует АSTRA.

Удары по полигонам РФ

21 февраля 2024 года аналитики DeepState опубликовали видео удара, как отмечалось, по скоплению врага возле населенного пункта Подо-Калиновка на левом берегу Херсонской области. На следующее утро Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

Напомним, в январе 2024 года россияне заявили о якобы обстреле военного полигона на временно оккупированной территории Донецкой области. Речь шла о полигоне под Иловайском.