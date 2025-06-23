ВСУ поразили ключевую нефтебазу РФ, питавшую войска на Донбассе, - Генштаб

Украинские военные в ночь на понедельник, 23 июня, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области", - сообщили в Генштабе.
По данным ведомства, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые вовлечены в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Сейчас подтверждено достижение наших средств поражения района цели, там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - заявили в Генштабе.
Вооруженные Силы Украины, ГУР и СБУ систематически наносят удары по целям на территории России. Основная цель таких операций - ослабление логистических цепей врага и уничтожение объектов, поддерживающих его способность вести войну.
Приоритетными целями остаются нефтеперерабатывающие заводы, авиационные базы, склады боеприпасов и железнодорожные узлы, которые играют ключевую роль в обеспечении армии РФ.
В частности, в ночь на 11 июня, как писал Генштаб, Силы обороны атаковали пороховой завод в Тамбовской области.
Также подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.
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