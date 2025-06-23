ВСУ поразили ключевую нефтебазу РФ, питавшую войска на Донбассе, - Генштаб

"В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области", - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые вовлечены в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Сейчас подтверждено достижение наших средств поражения района цели, там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - заявили в Генштабе.