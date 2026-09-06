ВСУ атаковали российский аэродром "Ростов-на-Дону"
Ночью 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ростов-на-Дону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
По словам украинских военных, на вражеском аэродроме после удара начался пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Кроме того, в Ростовской области бойцы Сил обороны Украины поразили:
- радиолокационную станцию "Подлет";
- два ЗРГК "Панцирь-С1".
Также Генштаб подтвердил, что в Рязанской области РФ под удар снова попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод . На территории предприятия вспыхнул пожар.
К слову, этот НПЗ задействован в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.
Важно также отметить, что предприятие относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.
По данным "Роснефти", Рязанский НПЗ входит в первую пятерку российских предприятий по объемам переработки и ассортименту продукции.
Компания Fire Point уже уточнила, что в результате атаки украинских дронов были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.
Что важно понимать, они обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью 6 сентября ВСУ не наносили ударов по Москве, зато ударили сотнями дронов по 14 областям РФ.
Также мы рассказывали, что вчера Силы обороны били по российскому ретранслятору MESH-сетей, РЛС и РЭБ.