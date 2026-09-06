ВСУ атаковали российский аэродром "Ростов-на-Дону"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

По словам украинских военных, на вражеском аэродроме после удара начался пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, в Ростовской области бойцы Сил обороны Украины поразили:

радиолокационную станцию "Подлет";

два ЗРГК "Панцирь-С1".

Также Генштаб подтвердил, что в Рязанской области РФ под удар снова попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод . На территории предприятия вспыхнул пожар.

К слову, этот НПЗ задействован в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Важно также отметить, что предприятие относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.

По данным "Роснефти", Рязанский НПЗ входит в первую пятерку российских предприятий по объемам переработки и ассортименту продукции.

Компания Fire Point уже уточнила, что в результате атаки украинских дронов были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.

Что важно понимать, они обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.