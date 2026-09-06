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ВСУ атаковали российский аэродром "Ростов-на-Дону"

14:31 06.09.2026 Вс
2 мин
Это далеко не весь список пораженных целей врага
aimg Юлия Капитонова
ВСУ атаковали российский аэродром "Ростов-на-Дону" Фото: Вражеский аэродром охватил пожар (Getty Images)
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Ночью 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

По словам украинских военных, на вражеском аэродроме после удара начался пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, в Ростовской области бойцы Сил обороны Украины поразили:

  • радиолокационную станцию "Подлет";
  • два ЗРГК "Панцирь-С1".

Также Генштаб подтвердил, что в Рязанской области РФ под удар снова попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод . На территории предприятия вспыхнул пожар.

К слову, этот НПЗ задействован в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Важно также отметить, что предприятие относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.

По данным "Роснефти", Рязанский НПЗ входит в первую пятерку российских предприятий по объемам переработки и ассортименту продукции.

Компания Fire Point уже уточнила, что в результате атаки украинских дронов были поражены крупнейшие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.

Что важно понимать, они обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью 6 сентября ВСУ не наносили ударов по Москве, зато ударили сотнями дронов по 14 областям РФ.

Также мы рассказывали, что вчера Силы обороны били по российскому ретранслятору MESH-сетей, РЛС и РЭБ.

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