ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем: появились фото и видео

"Юрьевка, оздоровительный комплекс "Ялта". У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть последствия ударов по комплексу, в котором располагались россияне. Верхние этажи здания были значительно повреждены.

Также было опубликовано видео, на котором зафиксированы удары по базе оккупантов.

Взрывы в Мариуполе

Ранее Андрющенко сообщал, что взрыв в селе Юрьевка привел также к ранению более 400 находившихся на базе РФ оккупантов.

Также во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) в пятницу, 30 мая, раздался взрыв. Известно о попадании в районе "Азовстали".

19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".