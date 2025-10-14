ВСУ цифровизируют медицину: Сырский анонсировал новые решения на фронте

"Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье", - подчеркнул он во время совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.

По словам Сырского, все выявленные проблемы должны сразу получать конкретные решения.

Инновационные технологии в военной медицине

Во время совещания был представлен опыт 106-й отдельной бригады теробороны. Там медики применяют портативные комплексы FMC для дистанционных консультаций врачей госпиталей с военнослужащими, выполняющими боевые задачи.

Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии при большом расстоянии от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты.

Как отметил Сырский, первая партия оборудования уже поступила в воинские части и показала эффективные результаты. Полученный опыт планируют масштабировать, внедряя новые технологические решения, в частности цифровизацию медицинской документации и использование роботизированных систем для эвакуации раненых.

Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины.

"Прежде всего должны работать для сохранения жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", - подытожил главнокомандующий