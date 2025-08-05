ВСУ держат оборону под Покровском: Генштаб опроверг информацию об окружении

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района", - сообщили в Генштабе.

В то же время там отметили, что некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Однако она абсолютно не соответствует действительности.

Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск.

Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска.

"Командованием Вооруженных Сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - добавили в Генштабе.