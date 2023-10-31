ВСУ держат оборону возле Авдеевки и штурмуют россиян южнее Бахмута, - Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако воины ВСУ стойко держат оборону. Также украинские бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где наши защитники отразили три атаки противника.
Вооруженные силы Украины в свою очередь продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
Безуспешными для оккупантов были наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области. На этом направлении было отбито пять атак врага.
По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.
Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.
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