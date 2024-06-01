Еще более 1100 окупантов и 44 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Фото: Силы обороны за сутки ликвидировали 1130 окупантов (Виталий Носач РБК-Украина)
Потери российской армии в войне против Украины за сутки с 31 мая на 1 июня составили 1130 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 12 танков и 44 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 508 780 (+1130) человек ликвидировано;
- танков – 7740 (+12) ед;
- боевых бронированных машин – 14 947 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 13 066 (+44) ед;
- РСЗО – 1088 ед.;
- средства ПВО – 815 ед.;
- самолетов – 357 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 617 (+30) ед.;
- крылатых ракет – 2230 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 27 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18006 (+101) ед;
- специальной техники – 2181 (+17) ед.
Напомним, что новое наступление России на Харьковщину оказалось провальным. Такое мнение высказал директор по Европе в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 71 защитника и четырех гражданских.
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