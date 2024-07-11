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Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Четверг 11 июля 2024 05:25
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Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Войска оккупантов продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области, Донецка, Кременной Луганской области и на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно пересекли реку Волчью в центре Волчанска и удерживают позиции на улице Харьков.

Российский военный блогер утверждал, что тяжелые бои продолжаются у многоэтажных домов в центре Волчанска на северном берегу Волчьей. Небольшие украинские группы действуют поблизости и севернее Глубокого.

Бои также шли близ Липцев и Старицы.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска пытаются продолжать наступательные операции в Харьковском направлении, несмотря на значительные потери и отсутствие прогресса.

Оккупанты перебрасывают в северную часть Харьковской области дополнительное инженерное оборудование для строительства и расширения укреплений на недавно захваченных позициях.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно незначительно продвинулись к югу под Нововодяным (к северо-востоку от Кременной).

Бои продолжались:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска близ Берестового и Песчаного;
  • к западу от Сватово возле Андреевки;
  • северо-западнее Кременной в районе Грековки, Невского, Макеевки и Тернов.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Северска близ Белогоровки; восточнее Северска вблизи Верхнекаменского; юго-восточнее Северска у Выемки и Спорного; и к югу от Северска в районе Раздолевки, но не совершили ни одного подтвержденного наступления.

10 июля российские войска продолжали наступательные действия по направлению Часова Яра, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что захватчики продвинулись к северной окраине Южной.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

10 июля российские войска продолжили наступательные операции к западу от Авдеевки и продвинулись на некоторых участках.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

10 июля российские войска продвинулись западнее и юго-западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций в этом районе.

Российский блогер утверждал, что российские войска продвигались между улицами Славянск и Чехова в центре Красногоровки (к западу от Донецка), а другой блогер утверждал, что российские войска продолжают продвигаться в городском секторе Красногоровки.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Российские войска 10 июля продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Урожайного и Макаровки, но не продвинулись.

"Южная ось"

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и не привели к изменениям на линии фронта на западе Запорожской области.

Позиционные бои продолжались вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, к западу от Вербового.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

9 и 10 июля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок и на островах дельты Днепра.

Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Напомним, по данным Генштаба, 10 июля самым горячим оставалось Покровское направление, также враг атаковал в направлении Гуляйполя.

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