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Украинские военные показали редкие кадры Торецка (видео)

Торецк, Четверг 11 июля 2024 13:42
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Украинские военные показали редкие кадры Торецка (видео) Фото: Торецк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают давить на Торецком направлении, атакуя, в частности, и сам город. ВСУ показали редкие кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 32 Отдельную механизированную бригаду.

"Редкие кадры фронтового Торецка сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Вот как город выглядит сейчас", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, интенсивность боев бешеная, а город находится под постоянными обстрелами - в кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.

"И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка каждый день работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", - констатируют в бригаде.

Ситуация на Торецком направлении

В последнюю неделю российские войска значительно активизировались на Торецком направлении.

По данным на утро 11 июля, на Торецком направлении оккупанты провели 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

Торецкое направление вошло в тройку самых горячих вместе с Покровским (42 штурма) и Северским (17 штурмов) за сутки.

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