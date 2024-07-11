Украинские военные показали редкие кадры Торецка (видео)

Российские войска продолжают давить на Торецком направлении, атакуя, в частности, и сам город. ВСУ показали редкие кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 32 Отдельную механизированную бригаду .

"Редкие кадры фронтового Торецка сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Вот как город выглядит сейчас", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, интенсивность боев бешеная, а город находится под постоянными обстрелами - в кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.

"И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка каждый день работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", - констатируют в бригаде.