ВСУ за неделю ликвидировали 13 установок ПВО и более 8 тысяч личного состава врага

Силы обороны Украины продолжают наносить существенные потери российским захватчикам. За неделю бойцами ВСУ были ликвидированы более 8 тысяч личного состава вражеской армии и почти полторы тысячи единиц вооружения и техники, среди которых 13 установок ПВО.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Кроме этого, добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ, украинские защитники за неделю уничтожили 12 ракет и 343 беспилотника российских захватчиков.

Он уточнил, что среди потерянной захватчиками техники и вооружения в данный период:

Как сообщил генерал-лейтенант, в целом потери противника за неделю (с 18 по 25 августа) составили:

Напомним, ранее в Генштабе утром 25 августа рассказали, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов и 47 вражеских артиллерийских систем врага.

Также в военном командовании ранее информировали, что на Покровском направлении враг ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение. Однако Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Добавим, 25 августа воины 47 ОМБР ВСУ показали кадры, как бойцы их бригады обнаружили и уничтожили скопление захватчиков в здании на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

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