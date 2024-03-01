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Три самолета и почти 1000 оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине

Пятница 01 марта 2024 07:57
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Три самолета и почти 1000 оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожиил три самолета и ликвидировали почти 1000 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 414 680 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 54 автомобильной техники россиян.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 414 680 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 6610 (+17) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 582 (+30) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 106 (+36) ед.;
  • РСЗО - 1000 ед.;
  • средства ПВО - 691 (+1) ед.;
  • самолетов - 345 (+3) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26) ед.;
  • крылатые ракеты - 1912 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 206 (+54) ед.;
  • специальная техника - 1611 (+10) ед.

Три самолета и почти 1000 оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине

Ситуация на фронте 1 марта

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

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