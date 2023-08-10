ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 22:29
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ Иллюстративное фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1678 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Так, за последние сутки потери российской армии убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек (погибшие - 73, раненые - 206).

Кроме того, ВСУ уничтожили 18 единиц военной техники российских захватчиков. В частности:

  • четыре танка,
  • шесть ББМ,
  • четыре артиллерийских системы и минометы,
  • один БПЛА,
  • три единицы автомобильной техники.

Также украинские военные уничтожили один вражеский склад боеприпасов, один пункт управления БпЛА и один логистический центр.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось уволить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины