ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 18 одиниць військової техніки РФ

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Так, за останню добу втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загиблі - 73, поранені - 206).

Крім того, ЗСУ знищили 18 одиниць військової техніки російських загарбників. Зокрема:

чотири танки,

шість ББМ,

чотири артилерійських системи та міномети,

один БпЛА,

три одиниці автомобільної техніки.

Також українські військові знищили один ворожий склад боєприпасів, один пункт управління БпЛА та один логістичний центр.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій і Донецькій областях. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та збудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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