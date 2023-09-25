Оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ в районе Работино

Украинские военные успешно держат оборону на таврическом направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Авдеевки, Марьинки Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Так, на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию.

"Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах", - говорится в сообщении.

Потери РФ на таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 821 огневую задачу.

"Общие потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117). Уничтожены 38 единиц военной техники противника", - добавили в пресс-центре.

Ситуация на запорожском направлении

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники освободили Работино Запорожской области. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря одной группе подразделения ВСУ, которая состояла из 31 бойца. Они 18 часов ползли минными полями.