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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 15 единиц техники РФ и склад боеприпасов

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 15 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач. При этом было уничтожено 15 единиц российской техники.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, за последние сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12).

Кроме того, украинские военные уничтожили 15 единиц военной техники противника. В частности:

  • один танк,
  • два ББМ,
  • три артиллерийские системы и минометы,
  • девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Также ВСУ уничтожили один склад боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт врага.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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