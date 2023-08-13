ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 15 одиниць техніки РФ та склад боєприпасів

За його словами, за останню добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12).

Крім того, українські військові знищили 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

один танк,

два ББМ,

три артилерійські системи та міномети,

девʼять одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

Також ЗСУ знищили один склад боєприпасів і один командно-спостережний пункт ворога.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій і Донецькій областях. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та збудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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