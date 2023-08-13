UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 15 одиниць техніки РФ та склад боєприпасів

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 15 одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдань. При цьому було знищено 15 одиниць російської техніки.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його словами, за останню добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12).

Крім того, українські військові знищили 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • один танк,
  • два ББМ,
  • три артилерійські системи та міномети,
  • девʼять одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

Також ЗСУ знищили один склад боєприпасів і один командно-спостережний пункт ворога.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій і Донецькій областях. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та збудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України