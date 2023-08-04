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ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга, - Маляр

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Пятница 04 августа 2023 20:52
ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга, - Маляр Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на некоторых участках юга. Сейчас они вышли на промежуточную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия", - рассказала она.

Маляр отметила, что сейчас оккупанты перебрасывают свои резервы как на южное, так и на восточное направление. В большинстве своем это профессиональные солдаты.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники уже с начала лета продолжают наступление на отдельных участках юга и востока. Они уже достигли определенных успехов.

В частности, они смогли деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке. Недавно от россиян освободили село Старомайорское Донецкой области.

Более детально об актуальных событиях украинского контрнаступления можете узнать в материале РБК-Украина.

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