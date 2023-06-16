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ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага

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Пятница 16 июня 2023 16:00
ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага Фото: ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до 1 километра в сторону врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают наступательные действия в Таврическом направлении. Благодаря контратаки и работе на флангах воинам удалось продвинуться от 200 метров до 1 километра в сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

"Силы обороны Таврического направления продолжают наступательные действия, в результате которых закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, это касается: Мелитопольского, Бердянского и Мариупольского направлений. Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак на отдельных участках фронта. Это приводит к продвижению от 200 метров до 1 километра в сторону противника", - рассказал спикер.

Как отметил Шершень, на Таврическом направлении враг построил оборонительные инженерные заграждения, в связи с чем освобождение каждого метра земли дается для наших героев с большим трудом.

Российские военные на юге Украины, по словам спикера, оказывают сильное сопротивление и иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии обороны.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

На утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Как рассказывал Институт изучения войны, украинские воины уже добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений. Это, со своей стороны, создает условия для более широких целей наступления.

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