В ВСУ создали новую Группировку объединенных сил под руководством Драпатого

В Вооруженных Силах Украины произошли структурные изменения - была создана новая Группировка объединенных сил (УОС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Группировки объединенных сил.

Отмечается, что командование УОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который ранее руководил ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Новая группировка будет отвечать за Харьковскую область и прилегающие территории.

"Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной Группировке объединенных сил. Это - опытные подразделения ВСУ, НГУ и ГПСУ", - сказано в сообщении.

Что известно о Драпатом

1 июня российские оккупанты атаковали учебное подразделение Сухопутных войск Украины, в результате чего погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения.

В связи с этой трагедией командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку, взяв на себя ответственность за происшествие на полигоне.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку и назначил Драпатого командующим Объединенных сил.