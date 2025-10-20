ua en ru
В ВСУ создали новую Группировку объединенных сил под руководством Драпатого

Украина, Понедельник 20 октября 2025 11:56
В ВСУ создали новую Группировку объединенных сил под руководством Драпатого Фото: Михаил Драпатый (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

В Вооруженных Силах Украины произошли структурные изменения - была создана новая Группировка объединенных сил (УОС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Группировки объединенных сил.

Отмечается, что командование УОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который ранее руководил ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Новая группировка будет отвечать за Харьковскую область и прилегающие территории.

"Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной Группировке объединенных сил. Это - опытные подразделения ВСУ, НГУ и ГПСУ", - сказано в сообщении.

Что известно о Драпатом

1 июня российские оккупанты атаковали учебное подразделение Сухопутных войск Украины, в результате чего погибли 12 человек, еще более 60 получили ранения.

В связи с этой трагедией командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку, взяв на себя ответственность за происшествие на полигоне.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку и назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

Также летом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" изменила название на ОСУВ "Днепр". Сегодня же в Telegram-канале снова было изменено название на - "Группировка объединенных сил".

"Хортица", а впоследствии "Днепр" отвечала за Восточное оперативное направление: это территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая ключевые участки фронта - Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления.

