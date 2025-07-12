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ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Суббота 12 июля 2025 08:45
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ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне усилили штурмы на востоке и юге Украины. ВСУ отбили сотни атак и держат оборону на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска совершили 186 боевых столкновений с Силами обороны Украины.

Враг нанес 75 авиаударов, сбросил 135 управляемых авиабомб, выполнил 5535 обстрелов, в том числе 80 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 3390 дронов-камикадзе.

Основные удары и потери врага

Под авиационные удары попали населенные пункты:

  • Харьковская область: Великий Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка;
  • Донецкая область: Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово, Покровск;
  • Днепропетровская область: Январское, Великомихайловка;
  • Запорожская область: Полтавка, Гуляйполе, Приморское, Новоандреевка;
  • Херсонская область: Львовское, Ольговка.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также два артиллерийских средства.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления - 17 боестолкновений. Оккупанты совершили 8 авиаударов и сбросили 15 авиабомб. Враг провел 359 обстрелов, в том числе 6 из РСЗО.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Южно-Слобожанское направление - 8 штурмов в районах Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Купянское направление - 8 атак вблизи Степной Новоселовки, Голубовки, Загрызово, Песчаного.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Лиманское направление - самые интенсивные бои: 34 атаки в районах Новоегоровки, Грековки, Нового Мира, Карповки, Среднего, Глущенково, Колодязов, а также в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Северское направление - 5 атак на позиции Сил обороны в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Краматорское направление - 4 боевых столкновения вблизи Предтечиного, Ступочек и Белой Горы.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Торецкое направление - 11 атак возле Торецка, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Плещеевки и Катериновки.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Покровское направление - больше всего атак: 63 боевых столкновения вблизи Попового Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Луча, Новосергиевки, Удачного, Муравки, Новоукраинки, Дачного, Котлиного, Орехового, Алексеевки, Малиновки, Лисовки, Шевченко, а также в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Новопавловское направление - 15 атак вблизи Запорожья, Толстого, Поддубного, Комара, Воскресенки, Новополя, Новоселки и Зеленого Поля.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Гуляйпольское направление - без наступательных действий со стороны РФ.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Ореховское направление - 1 отбитая атака в районе Каменского.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Приднепровское направление - враг совершил 6 безуспешных попыток прорыва.

ВСУ сдерживают давление врага на востоке и юге: актуальные данные от Генштаба

Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.

Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

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