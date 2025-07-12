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ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Субота 12 липня 2025 08:45
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ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни посилили штурми на сході та півдні України. ЗСУ відбили сотні атак і тримають оборону на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 186 бойових зіткнень із Силами оборони України.

Ворог завдав 75 авіаударів, скинув 135 керованих авіабомб, виконав 5535 обстрілів, у тому числі 80 - з реактивних систем залпового вогню, а також застосував 3390 дронів-камікадзе.

Основні удари та втрати ворога

Під авіаційні удари потрапили населені пункти:

  • Харківська область: Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка;
  • Донецька область: Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ;
  • Дніпропетровська область: Січневе, Великомихайлівка;
  • Запорізька область: Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка;
  • Херсонська область: Львове, Ольгівка.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, а також два артилерійські засоби.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - 17 боєзіткнень. Окупанти здійснили 8 авіаударів і скинули 15 авіабомб. Ворог провів 359 обстрілів, зокрема 6 із РСЗВ.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Південно-Слобожанський напрямок - 8 штурмів у районах Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Куп’янський напрямок - 8 атак поблизу Степової Новоселівки, Голубівки, Загризового, Піщаного.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Лиманський напрямок - найінтенсивніші бої: 34 атаки в районах Новоєгорівки, Греківки, Нового Миру, Карпівки, Середнього, Глущенкового, Колодязів, а також у напрямках Шандриголового, Торського і Серебрянки.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Сіверський напрямок - 5 атак на позиції Сил оборони в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Краматорський напрямок - 4 бойових зіткнення поблизу Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Торецький напрямок - 11 атак біля Торецька, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Плещіївки та Катеринівки.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Покровський напрямок - найбільше атак: 63 бойових зіткнення поблизу Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Новосергіївки, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, Дачного, Котлиного, Горіхового, Олексіївки, Малинівки, Лисівки, Шевченка, а також у напрямках Покровська, Сергіївки та Родинського.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Новопавлівський напрямок - 15 атак поблизу Запоріжжя, Толстого, Піддубного, Комара, Воскресенки, Новополя, Новосілки та Зеленого Поля.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Гуляйпільський напрямок - без наступальних дій з боку РФ.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Оріхівський напрямок - 1 відбита атака в районі Кам’янського.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Придніпровський напрямок - ворог здійснив 6 безуспішних спроб прориву.

ЗСУ стримують тиск ворога на сході й півдні: актуальні дані від Генштабу

Волинський і Поліський напрямки - ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб.

Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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