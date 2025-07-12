Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: более тысячи солдат и много дронов

За последние сутки с 11 на 12 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1070 солдат и много дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 11 июля произошло 145 боевых столкновений на фронте. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.

Недавно пилоты дронов Первой Президентской бригады "Буревій" под Купянском уничтожили РСЗО Type-75. Эта система была произведена в Северной Корее.

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