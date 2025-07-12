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Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: более тысячи солдат и много дронов

Суббота 12 июля 2025 07:28
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Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: более тысячи солдат и много дронов Фото: ВСУ уничтожают оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За последние сутки с 11 на 12 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1070 солдат и много дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 032 690 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 013 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 980 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 194 (+31) ед;
  • РСЗО - 1437 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1193 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 248 (+245) ед;
  • крылатых ракет - 3459 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 822 (+90) ед;
  • специальной техники - 3929 ед.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRro24.02.22 24.02. 12.07.2025 OPИΕΗTΟΒΗΙ BTPATИ nPOTИBHИKA CKЛAЛИ 1032690+1070 oco6oBoro cKлaAy personnel 421 лίB aircraft 340 reл.KonTepиB helicopters 11013 TaHKиB tanks 45248 +245 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational operational-tacticall tactical level 22980+ +1 6oйoBиx6poHboBaHиxmawиH 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH troop carrying AFVs 3459 KpилΊ paKeTи cruise missiles 30194 +31 apTилepйcbKиxcи cиcTem artillery systems 28 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1 π.ABOAH! 4oBHи submarines 1437 PC3B MLRS ML RS 54822 +90 aBTomo6илbHa TexHKa Ta uиcTepHи: 3nMm vehicles fuel tanks 1193 3aco6и ΠΠo anti-aircraft anti- systems 3929 cneuиaлbHaT xKa special equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 11 июля произошло 145 боевых столкновений на фронте. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.

Недавно пилоты дронов Первой Президентской бригады "Буревій" под Купянском уничтожили РСЗО Type-75. Эта система была произведена в Северной Корее.

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