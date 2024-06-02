ВСУ сдерживают россиян на Харьковском направлении, враг хочет "расширить" фронт: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

По направлению Липцев в Харьковской области 1 июня бои продолжались, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

31 мая и 1 июня продолжались бои под Липцами и между Глубоким и Лукьянцами.

Украинский командир, действовавший на Липцовском направлении, 30 мая заявил, что российские оккупанты пытаются сосредоточить пехоту в районе Глубокого и перебрасывают туда пехоту с легкой бронетехникой, мотоциклами и вездеходами.

Российский военкор 31 мая рассказывал, что наступательная операция РФ на севере Харьковской области остановилась из-за того, что войска не смогли эффективно изолировать поле боя, беспилотники ВСУ мешали российской пехоте продвигаться, а контрбатарейные действия путинских сил не смогла сдержать огонь украинской артиллерии.

На Волчанском направлении 1 июня шли бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ 31 мая и 1 июня продолжали штурм вблизи Волчанска и в его пределах, а 1 июня в Минобороны РФ заявили, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанска и Старицы.

Украинские чиновники продолжают предупреждать, что российские оккупанты могут предпринять наступательные действия на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков).

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 1 июня заявил, что чиновники озабочены возможной активизацией войск РФ на Золочевском направлении, и что Украина следит за поведением оккупантов в этом районе.

30 мая Синегубов сообщил, что войска РФ не сосредоточили "ударную группировку" на Золочевском направлении, но могут перебросить силы из Липцевского и Волчанского направлений на Золочевское направление для наступательных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что российские захватчики готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленной численности около границы с Украиной в 90 км северо-западнее Харькова, что может позволить оккупантам начать наступательные действия на Золочевском направлении.

В отчете ISW высказывается мнение аналитиков, что сосредоточение войск РФ вблизи Золочевского направления и возможные наступательные действия в этом районе, вероятно, преследуют цель дальнейшего перетягивания украинских сил на более широкий фронт в северной части Харьковской области.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска во время продолжения боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 1 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что российские захватчики недавно незначительно продвинулись юго-западнее Новоселовского (юго-восточнее Купянска).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Стельмаховки, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Войска РФ продолжали наступление в районе Синковки и Петропавловки, в районе Кисловки, Берестового, Стельмаховки, у Новоегоровки, Дружелюбовки, Макеевки, у Тернов и Торского, и около Дибровы 31 мая и 1 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 31 мая и 1 июня продолжали наступать на Северском направлении в районе Раздолевки (южнее Северского), а также вблизи Ивано-Даровки и Выемки (оба юго-восточнее Северского), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись восточнее Часового Яра во время продолжения наземных атак в этом районе 1 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к югу от Ивановского.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 31 мая, показывают, как российский МТ-ЛБ пересекает канал Северский Донец Донбасса возле Калиновки (к северо-востоку от Часового Яра) и высаживает по меньшей мере 10 российских пехотинцев.

На кадрах видно, как украинский беспилотник мгновенно наносит удар по меньшей мере по трети пехоты, а российский МТ-ЛБ едет по дороге на северо-запад, а остальная пехота рассеивается.

"Быстрый украинский удар по российской пехотной группе свидетельствует о том, что украинские силы имеют значительную видимость в этом районе, и ISW оценивает, что российская пехотная группа, вероятно, не пережила штурм и что российские силы не смогли установить устойчивые позиции в этом районе как результат этой конкретной деятельности", - говорится в публикации.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы могут приближаться к восточному берегу канала, но отметил, что его, очевидно, не пересекали.

Другой блоггер утверждал, что российские войска пересекли канал, но не предоставил никаких подробностей.

Также продолжались бои в восточной части Часового Яра, возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки 31 мая и 1 июня.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись юго-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к западу от Соловьева (к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись северо-западнее Авдеевки в районе Новопокровского и севернее Нетайлово, а также к западу от Авдеевки в районе Семеновки и Яснобродовки.

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки и Прогресса, возле Уманского, и у Невельского 31 мая и 1 июня.

1 июня войска РФ продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться в пределах центральной Красногоровки, а один блоггер рассказывал, что они продвинулись на 1,5 км к западу от Сладкого. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Бои также продолжались вблизи Георгиевки и Константиновки, Парасковеевки и Водяного 31 мая и 1 июня.

Бои продолжались 31 мая в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в Старомайорском районе.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 1 июня шли позиционные бои, но линия фронта не изменилась.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы открыли новое направление атаки у Нестерянки (к западу от Работино), вероятно, имея в виду недавние наступательные операции россиян около Новоандреевки и Щербаков (оба к западу от Работино).

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ будто бы продвинулись вблизи Щербаков, и отметил, что бои в этом районе раньше были позиционными.

Позиционные бои продолжались 31 мая и 1 июня возле Работино, Вербового, Новоданиловки, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Вечером 31 мая продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области, в том числе близ Крынок, но 1 июня сообщений о том, что они продолжаются в этом районе, не поступало.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы действуют на островах Фролова и Нестрига в дельте реки Днепр, а также на островах у Казачьих Лагерей и Корсунки.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе в отчете вечером 1 мая рассказали, что на фронте в течение суток фиксировалось 73 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском, Северском и Кураховском направлениях.

По данным Минобороны, украинские военные в мае уничтожили 1160 российских артиллерийских систем. Это - рекордное количество артиллерии, которую страна-агрессор теряла за один месяц.

Добавим, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин 1 июня заявил, что Волчанск на 70% находится под контролем украинских Сил обороны. Сейчас в его окрестностях ведутся бои с российскими захватчиками.