ВСУ сдерживают на фронте россиян: какие направления под шквальным огнем сегодня
По состоянию на 22:00 1 июня обстановка на фронте остается напряженной. Россияне массированно атакуют, но ВСУ срывает планы оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, по состоянию на 22.00 1 июня украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск по всей линии фронта.
Всего за день произошло 107 боев. Россияне нанесли 3 ракетных удара, 50 авиаударов с применением 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также противник совершил 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении украинские защитники отбили штурм в районе Фиголевки.
На Купянском направлении враг атаковал семь раз возле районов Степной Новоселовки и Новой Кругляковки, еще одно столкновение продолжается.
На Лиманском направлении зафиксировано 19 штурмов вблизи Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя.
На Северском направлении оккупанты совершили восемь атак возле Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки.
На Краматорском направлении продолжаются бои у Часового Яра и Белой Горы, три атаки уже отбиты.
На Торецком направлении зафиксировано 11 атак в районах Торецка и Дилиевки.
Потери врага на этом направлении значительны:
- 145 погибших и 140 раненых;
- уничтожено БТР, 13 авто, 9 мотоциклов, 31 дрон;
- выведены из строя 2 системы РЭБ, станция Муром-М, 6 укрытий, миномет
На Новопавловском направлении - 14 атак в районах Новоселки, Зеленого Поля, Свободного Поля, Богатыря и Отрадного.
На Ореховском направлении - две попытки прорыва вблизи Степного были отбиты.
На Курском направлении ВСУ остановили 16 атак, продолжается еще три боестолкновения. Враг также нанес пять авиаударов и совершил 195 обстрелов.
На остальных участках фронта существенных изменений в тактической обстановке не произошло.
Генштаб отмечает стойкость и профессионализм 27-й бригады Нацгвардии Украины и 406-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед.
Напомним, что только в течение суток 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.
Также сообщалось, что в Курской области Россия активизировала военную активность - перемещает технику и обустраивает новые позиции для операторов беспилотников.
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