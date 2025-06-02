ВСУ сдерживают на фронте россиян: какие направления под шквальным огнем сегодня

По состоянию на 22:00 1 июня обстановка на фронте остается напряженной. Россияне массированно атакуют, но ВСУ срывает планы оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, по состоянию на 22.00 1 июня украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск по всей линии фронта.

Всего за день произошло 107 боев. Россияне нанесли 3 ракетных удара, 50 авиаударов с применением 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также противник совершил 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбили штурм в районе Фиголевки.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз возле районов Степной Новоселовки и Новой Кругляковки, еще одно столкновение продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано 19 штурмов вблизи Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя.

На Северском направлении оккупанты совершили восемь атак возле Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении продолжаются бои у Часового Яра и Белой Горы, три атаки уже отбиты.

На Торецком направлении зафиксировано 11 атак в районах Торецка и Дилиевки.

Потери врага на этом направлении значительны:

145 погибших и 140 раненых;

уничтожено БТР, 13 авто, 9 мотоциклов, 31 дрон;

выведены из строя 2 системы РЭБ, станция Муром-М, 6 укрытий, миномет

На Новопавловском направлении - 14 атак в районах Новоселки, Зеленого Поля, Свободного Поля, Богатыря и Отрадного.

На Ореховском направлении - две попытки прорыва вблизи Степного были отбиты.

На Курском направлении ВСУ остановили 16 атак, продолжается еще три боестолкновения. Враг также нанес пять авиаударов и совершил 195 обстрелов.

На остальных участках фронта существенных изменений в тактической обстановке не произошло.