Тактические успехи ВСУ на одном из направлений на юге заставляют РФ перекидывать силы, - ISW

Украинские силы уволили три населенных пункта вблизи Александровки и продолжают давить на российские позиции. Это может повлиять на планы РФ у Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, 25 октября ВСУ уволили Перестройку, Комар и Федоровку. Эти населенные пункты расположены к востоку и югу от Александровки.

Также украинские военные продвинулись от Веселого в направлении Скудного. Как отмечает ISW, по сообщениям Машовца, украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска из выступления северо-западнее линии Федоровка - Бурлатское.

В то же время, российские подразделения до сих пор удерживают позиции на северо-восточной окраине Перестройки. Так что, несмотря на украинские успехи, на этом участке продолжаются бои.

Россия опрокидывает морскую пехоту и танковые подразделения

По оценке ISW, украинские контратаки на Александровском направлении вынудили российское командование изменить расположение части своих сил.

Как сообщил Машовец, Россия перебросила сюда подразделения 120 дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Их привлекли к обороне вместо поддержки наступательных операций в направлении Гуляйполя.

Эти формирования считаются относительно боеспособными подразделениями русской армии. По оценке ISW, командование РФ обычно привлекает морскую пехоту на приоритетных участках фронта.

Ранее подразделения 120-й дивизии и 40-й бригады действовали на Добропольском направлении. В марте 2026 года их передислоцировали в район Александровки.

Кроме того, по словам Машовца, российское командование перебросило на это направление подразделения 90-й танковой дивизии. Сначала они должны поддерживать русское наступление в направлении Дружковки.

С марта 2026 подразделения этой дивизии распределяли между разными участками фронта, в частности на севере Украины и в нескольких районах Донецкой области.

Как успехи ВСУ могут повлиять на наступление РФ

Украинские войска проводят контратаки в Александровском направлении с начала февраля 2026 года. По оценке ISW эти действия являются частью более широкого противостояния российским наступательным операциям.

Дальнейшее продвижение ВСУ может создать угрозу тылу российских сил, пытающихся продвигаться к западу от Гуляйполя. Это направление важно для планов РФ по охвату Орехова с двух сторон.

В частности, Великая Новоселка расположена вблизи важного дорожного узла, который обеспечивает российские операции в этом районе. Поэтому продвижение украинских войск может осложнить действия российских подразделений, наступающих к западу от Гуляйполя.

В то же время ISW оценивает украинские достижения как медленные, но тактически важные. Их дальнейшее влияние будет зависеть от того, смогут ли ВСУ продолжить продвижение и насколько существенно российскому командованию придется перераспределять силы между направлениями.