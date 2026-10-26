ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Тактические успехи ВСУ на одном из направлений на юге заставляют РФ перекидывать силы, - ISW

08:46 26.10.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко
Тактические успехи ВСУ на одном из направлений на юге заставляют РФ перекидывать силы, - ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украинские силы уволили три населенных пункта вблизи Александровки и продолжают давить на российские позиции. Это может повлиять на планы РФ у Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, 25 октября ВСУ уволили Перестройку, Комар и Федоровку. Эти населенные пункты расположены к востоку и югу от Александровки.

Также украинские военные продвинулись от Веселого в направлении Скудного. Как отмечает ISW, по сообщениям Машовца, украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска из выступления северо-западнее линии Федоровка - Бурлатское.

В то же время, российские подразделения до сих пор удерживают позиции на северо-восточной окраине Перестройки. Так что, несмотря на украинские успехи, на этом участке продолжаются бои.

Россия опрокидывает морскую пехоту и танковые подразделения

По оценке ISW, украинские контратаки на Александровском направлении вынудили российское командование изменить расположение части своих сил.

Как сообщил Машовец, Россия перебросила сюда подразделения 120 дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Их привлекли к обороне вместо поддержки наступательных операций в направлении Гуляйполя.

Эти формирования считаются относительно боеспособными подразделениями русской армии. По оценке ISW, командование РФ обычно привлекает морскую пехоту на приоритетных участках фронта.

Ранее подразделения 120-й дивизии и 40-й бригады действовали на Добропольском направлении. В марте 2026 года их передислоцировали в район Александровки.

Кроме того, по словам Машовца, российское командование перебросило на это направление подразделения 90-й танковой дивизии. Сначала они должны поддерживать русское наступление в направлении Дружковки.

С марта 2026 подразделения этой дивизии распределяли между разными участками фронта, в частности на севере Украины и в нескольких районах Донецкой области.

Как успехи ВСУ могут повлиять на наступление РФ

Украинские войска проводят контратаки в Александровском направлении с начала февраля 2026 года. По оценке ISW эти действия являются частью более широкого противостояния российским наступательным операциям.

Дальнейшее продвижение ВСУ может создать угрозу тылу российских сил, пытающихся продвигаться к западу от Гуляйполя. Это направление важно для планов РФ по охвату Орехова с двух сторон.

В частности, Великая Новоселка расположена вблизи важного дорожного узла, который обеспечивает российские операции в этом районе. Поэтому продвижение украинских войск может осложнить действия российских подразделений, наступающих к западу от Гуляйполя.

В то же время ISW оценивает украинские достижения как медленные, но тактически важные. Их дальнейшее влияние будет зависеть от того, смогут ли ВСУ продолжить продвижение и насколько существенно российскому командованию придется перераспределять силы между направлениями.

Напомним, ранее бойцы 225-го отдельного штурмового полка взяли в плен российского военного, которого командование отправило примерно на 20 км в украинский тыл с флагом РФ.

Он должен был добраться из Гуляйполя до Терсянки Запорожской области, установить флаг и создать видимость продвижения русских войск. Однако вместо возвращения снятых кадров оккупант попал в плен ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Запорожская область Вооруженные силы Украины фронт
Новости
Пока Россия давит на Украину, серьезных переговоров не будет, - Сибига
Пока Россия давит на Украину, серьезных переговоров не будет, - Сибига
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом