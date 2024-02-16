Ситуация на фронте сегодня 16 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В Авдеевке бои продолжаются в черте города, командование усиливает подразделения и реализует маневр войсками на угрожающих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

За прошедшие сутки произошли 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодязное, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области, Терны, Новосадово, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Клещеевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отражены 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 34 атаки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце прошлых суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

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