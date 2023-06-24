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ВСУ сегодня разгромили плацдарм оккупантов под Бахмутом

Фото: ВСУ сегодня разгромили оккупантов под Бахмутом (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сегодня разгромили российских оккупантов на Бахмутском направлении. Десятки солдат РФ ликвидированы и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий сообщил, что сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"С их стороны 30 200х, десятки раненых и десяток пленных", - сообщил Белецкий.

Он также отметил, что плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен.

Бои за Бахмут

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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БахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ