ЗСУ сьогодні розгромили плацдарм окупантів під Бахмутом

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький повідомив, що сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених", - повідомив Білецький.

Він також зауважив, що плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.

Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.

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