ВСУ сегодня за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52

С полуночи вторника, 24 января, украинские военніе уничтожили три российских вертолета Ка-52. Для этого военным понадобилось всего лишь 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52". – говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении они вели безуспешные наступательные действия, все атаки оккупантов были отражены силами ВСУ.

Напомним, на выходных, 22 и 23 января, россияне пытались провести наступательную операцию на Запорожском направлении, но потерпели неудачу. Кроме того, ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в районе Бахмута.

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