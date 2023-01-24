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ЗСУ сьогодні за півгодини знищили три російські вертольоти Ка-52

Фото: ЗСУ сьогодні за півгодини знищили три російські вертольоти Ка-52 (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З опівночі вівторка, 24 січня, українські військові знищили три російські вертольоти Ка-52. Для цього військовим знадобилося лише 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52". - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вони вели безуспішні наступальні дії, усі атаки окупатнів були відбиті силами ЗСУ.

Нагадаємо, на вихідних, 22 і 23 січня, росіяни намагались провести наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. Крім цього, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в районі Бахмута.

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