ВСУ расширили проект "Контракт 18-24": как присоединиться к подготовке операторов БПЛА

В Вооруженных силах Украины расширили проект "Контракт 18-24" для молодежи. Отныне добровольцы могут заключить контракт не только на стрелковые должности, но и по направлению применения беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные 1 центра рекрутинга Сухопутных войск.
Новое направление предусматривает двухлетний контракт, из которых не менее 12 месяцев военнослужащий должен участвовать в боевых действиях. Для сравнения, базовый проект "Контракт 18-24" предусматривает год службы на пехотных должностях.
"Добровольцы теперь имеют еще больше выбора: контракт на 1 год в пехоте или на 2 года - оператором дрона или специалистом по эксплуатации или ремонту. Куда пойти - каждый выбирает сам", - отмечает офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.
Подготовка военных по этому контракту состоит из трех этапов:
Военнослужащие должны быть направлены на базовую подготовку не позднее чем через две недели после подписания контракта.
"Контрактники после прохождения предыдущих этапов подготовки попадают в часть, в которой будут нести службу. И уже на месте проходят адаптационный курс с привлечением инструкторского состава, а также офицеров и сержантов боевых подразделений, которые помогут лучше влиться в коллектив и понять современные условия ведения боевых действий по опыту украино-российской войны", - пояснил офицер.
Присоединиться к проекту "Контракт 18-24: дроны" можно через сайт или обратившись в один из рекрутинговых центров в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Одессе и Харькове. Детали можно узнать по телефону: 0 800 503 696.
Напомним, в Украине действует проект Минобороны "Контракт 18-24" для молодежи, которая не подлежит мобилизации до 25 лет. Добровольцам предлагают годовой контракт в пехоте или двухлетний - на должностях операторов дронов. Предусмотрены значительные выплаты - до 1-2 млн гривен за время службы, ежемесячное обеспечение до 120 тыс. гривен и льготы после завершения контракта (освобождение от мобилизации на год и возможность выезда за границу).
Также РБК-Украина рассказывало, что "Контракт 18-24" для добровольцев в ближайшее время хотят расширить и на другие возрастные категории, а также для уже мобилизованных военных. Это позволит четко определять сроки службы, условия и льготы для более широкого круга украинцев.