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В ВСУ рассказали о потерях Черноморского флота РФ за месяц

Фото: Дрон Magura V5, которым был поражен корабль ЧФРФ "Сергей Котов" t.me/DIUkraine
Автор: Вадим Ребрина

В течение марта Силы обороны Украины уничтожили один и повредили четыре корабля Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Затонул сторожевой корабль "Сергей Котов".

Повреждены:

  • Большой десантный корабль "Константин Ольшанский",
  • разведывательный корабль "Иван Хурс",
  • БДК "Ямал",
  • БДК "Азов".

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов.

По данным ГУР, 27 членов экипажа уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, семеро российских моряков погибли.

БДК "Иван Хурс" был поражен 23 марта. В тот же день были нанесены удары по БДК "Ямал" и "Азов" и центр связи.

БДК "Константин Ольшанский" атаковали 24 марта ракетным комплексом "Нептун". Корабль был захвачен оккупантами в 2014 году в Крыму и сейчас должен был быть использован для ударов по нашей территории.

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