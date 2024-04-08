В ВСУ рассказали об отражении ночной российской воздушной атаки

В военном командовании в утренней сводке 8 апреля рассказали, что удалось сбить 17 "Шахедов".

"Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в заявлении Генштаба.

Как рассказали в Воздушных силах, авиационную ракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

А "Шахеды" противник запускал из мыса Чауда в Крыму, районов российских Курска и Ейска.

"К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы", - передали защитники неба.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито:

управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области;

17 ударных дронов в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.

Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины проинформировали, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 барражирующих боеприпасов: 4 сбиты в Одесской области, 2 - в Николаевской области и еще 1 - в Кировоградской области.

Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.