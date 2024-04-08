В ВСУ рассказали об отражении ночной российской воздушной атаки

Российские захватчики для воздушного удара по Украине этой ночью применили 24 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракетную Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более половины ударных беспилотников и авиаракета противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Telegram-канал Воздушных сил.
В военном командовании в утренней сводке 8 апреля рассказали, что удалось сбить 17 "Шахедов".
"Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в заявлении Генштаба.
Как рассказали в Воздушных силах, авиационную ракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
А "Шахеды" противник запускал из мыса Чауда в Крыму, районов российских Курска и Ейска.
"К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы", - передали защитники неба.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито:
Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.
В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы Сил ПВО по вражеским дронам.
Позже, уже утром, в Силах обороны юга Украины проинформировали, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 барражирующих боеприпасов: 4 сбиты в Одесской области, 2 - в Николаевской области и еще 1 - в Кировоградской области.
Однако было и попадание в Одесском районе. В результате чего поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали.
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